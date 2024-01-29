Главный тренер «Железничара» подтвердил переход Игнатьева

Главный тренер «Железничара» Ненад Михайлович высказался об информации, что нападающий Иван Игнатьев в ближайшее время подпишет контракт с сербской командой.

Специалист отметил, что форвард уже успешно прошёл медосмотр, и завтра, 30 января, будет официально объявлено о заключении соглашения до конца нынешнего сезона.

Наставник отметил, что приглашение россиянина было его инициативой, ведь Игнатьев является большим талантом, который не смог развить свой максимум.

«Идея состоит в том, чтобы мы помогли Игнатьеву вернуться на свой топовый уровень, и в то же время он помог нам добиться успеха в наших целях», - приводит слова Михайловича Sport24.