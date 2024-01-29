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Игрок «Урала» Влут может пропустить остаток сезона

29 Января 2024 • 16:07 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Нападающий «Урала» Рай Влут может пропустить остаток нынешнего сезона из-за травмы. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

По словам Иванова, нидерландский футболист уже отправился в Сербию для прохождения лечения.

«Травма серьёзная. Во время перерыва повредил ахилл. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьёзное повреждение, то он может выбыть до конца сезона», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Влут не провёл за «Урал» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше РПЛ на счету нападающего четыре гола в 15 проведённых встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Рай Влут ещё теги

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