Игрок «Урала» Влут может пропустить остаток сезона

Нападающий «Урала» Рай Влут может пропустить остаток нынешнего сезона из-за травмы. Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

По словам Иванова, нидерландский футболист уже отправился в Сербию для прохождения лечения.

«Травма серьёзная. Во время перерыва повредил ахилл. Сейчас поехал лечиться в Сербию, сам выбрал это место. Если не дай бог у него сейчас подтвердится серьёзное повреждение, то он может выбыть до конца сезона», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Влут не провёл за «Урал» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше РПЛ на счету нападающего четыре гола в 15 проведённых встречах.