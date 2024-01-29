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Стало известно, кто выбрал для «Зенита» бразильский вектор развития

29 Января 2024 • 16:04 Комментировать

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выиграл внутреннюю конкуренцию в питерской команде у Андрея Аршавина, который является заместителем генерального директора по спортивному развитию, за бразильский вектор развития.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», появление такого количества игроков из Бразилии является заслугой спортивного функционера.

Напомним, что в зимнее трансферное окно команда с берегов Невы заключила долгосрочные контракты с тремя бразильскими футболистами: защитником Нино и нападающими Педро и Артуром. Таким образом, у «Зенита» на данный момент в составе девять бразильцев, а также Марио Фернандес, который имеет российское гражданство.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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