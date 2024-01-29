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Тарханов: «Дзагоеву лучше всего начать тренерскую карьеру с детского футбола»

29 Января 2024 • 15:45 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о решении бывшего игрока сборной России Алана Дзагоева пройти стажировку в «Крыльях Советов».

По мнению Тарханова, у 33-летнего Дзагоева есть возможность в будущем стать помощником наставника самарской команды Игоря Осинькина. При этом специалист отметил, что Дзагоеву будет лучше начать свою тренерскую деятельность с детского футбола.

«Осинькин — опытный тренер, и он формирует хорошую команду, поэтому для Алана это отличная возможность набраться опыта. Лучше всего начать с детского футбола, учитывая молодость Алана. Если он успешно проявит себя в работе, то, возможно, сможет заменить Осинькина или продвинуться ещё выше», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, Дзагоев завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года. Последним клубом российского футболиста стала греческая «Ламия». Также в его карьере были ЦСКА и «Рубин».

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Крылья Советов Александр Тарханов Алан Дзагоев ещё теги

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