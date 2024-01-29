Агент Конате: «Мохамед доработает свой контракт с «Ахматом» до конца»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 26-летнего игрока с грозненским клубом рассчитан до середины текущего года. Ранее сообщалось, что «Ахмат» уже приступил к поискам нового нападающего на замену Конате.

По словам Селюка, вторую часть нынешнего сезона футболист проведёт в «Ахмате», а уже после этого сменит команду.

«По Мохамеду всё спокойно, он честно доработает свой контракт с «Ахматом». Сейчас он настроен помочь клубу исправить положение дел в таблице. Интерес к нему всегда был и остается. Думаю, уже к лету будет известна его новая команда», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 22 матча, в которых забил семь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.