Алдонин: «Стремление Дзагоева стажироваться в «Крыльях Советов» — это отличное решение»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на решение экс-полузащитника московского клуба Алана Дзагоева пройти стажировку в «Крыльях Советов».

Ранее о предстоящей стажировке Дзагоева сообщил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Стремление Алана и желание стажироваться — это отличное решение, тем более он хорошо знает Осинькина. Время покажет, как Дзагоев видит свою дальнейшую работу в футболе», — цитирует Алдонина RT.

Напомним, Дзагоев завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года. Последним клубом 33-летнего футболиста стала греческая «Ламия». Также в его картере были ЦСКА и «Рубин». В составе «армейцев» полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.