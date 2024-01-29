​Не «Спартак»: Назван самый популярный клуб России в соцсетях

«Зенит» входит в топ-100 самых популярных футбольных клубов мира по количеству подписчиков в социальных сетях. Питерский клуб располагается на 62-й позиции этого рейтинга с показателем в 9,39 миллиона подписчиков.

Второй показатель среди клубов России в рейтинге Sports.ru имеет «Спартак». При этом «красно-белые» не попали в топ-100 – клуб располагается на 103-й позиции.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. «Спартак», в свою очередь, в последний раз выигрывал титул Премьер-лиги в 2017 году под руководством Массимо Карреры.