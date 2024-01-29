Футбольный эксперт Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферной кампании «Спартака»

- Как оцените трансферную кампанию «Спартака»? На данный момент приобретений нет.

- Это не удивительно. В команде количество футболистов большое. На скамейке сидит человек десять, которые могут играть. Качество – это уже другой вопрос. Но, как я слышал, ведутся разговоры о покупке какого-то нападающего.

- Это так. Ожидается трансфер коста-риканского форварда Угальде. Он нужен «Спартаку», или это не самая проблемная позиция в команде?

- Хороший игрок всегда нужен, но я не знаю уровень этого игрока. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза. В клуб пришли новые люди, и они метут по-новому. Трансферы – это заработок многих людей.

- Угальде действительно мало знаком российской публике. Пишут, что это игрок штрафной площади, умеющий подкараулить момент: все свои 15 мячей за последние три сезона он забил именно из ее пределов. По статистике голов он превосходит даже Промеса при том что играл меньше по времени. Плюс он намного моложе и Промеса, и Соболева. Что об этом думаете?

- О качестве в любом случае судить рано. Мы не знаем этого игрока.

- Но статистика у него хорошая.

- Это да, но цена тоже не маленькая. За свою футбольную жизнь я кого только не видел, и какие только цифры не читал. Но в Европе люди тоже не дураки: для своих они оценивают его стоимость максимум в 5 млн евро, а нам продают за 15 млн евро. Есть много примеров, когда игрока находят за копейки и через пару лет продают за бешеные деньги. Никто не вспомнит сейчас, кто такой Жоау Фелиш, которого «Бенфика» продала за 126 млн евро. Молодой парень выстрелил в чемпионате, и за него отдали такие деньги. А объективная цена была максимум 30 млн евро.

- Исходя из такой цены, Угальде должен быть одним из лучших футболистов лиги, или это кот в мешке?

- Я его не видел никогда.

- В свое время «Спартак» купил Тиля за 18 миллионов евро и этот футболист ничем себя не проявил. Но когда покупали Тиля, были еврокубки. Сейчас их нет. Зачем покупать игрока за такую цену?

- За последние 10 лет можно вспомнить фамилий 20, которые были куплены за приличные деньги, и сейчас их уже нет в команде. Это неизбежный процесс для любой команды. Но если за 20 лет ты выиграл один трофей в чемпионате, то возникают вопросы.

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- В прессе прошла информация, что «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после подписания Угальде и будет искать полузащитника. Вас не удивляют такие разговоры на фоне того, что пока нет трансферов на выход, а состав и так раздут?

- Усиление всегда необходимо. Всем командам. Никто не откажется от хорошего футболиста. А то, что это иностранцы, – не страшно. Мы сейчас во всех командах видим множество легионеров. Я спокойно к этому отношусь, потому что большую часть карьеры провел за границей.

- Какие позиции еще надо укрепить зимой, чтобы бороться за медали?

- Это не ко мне. Есть перспективный тренерский штаб, который занимается такими вопросами.

Елена Григорьевская