Агент Чистякова: «У Дмитрия всё отлично, он привыкает к новой команде»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, перешедшего текущей зимой в «Сочи» на правах аренды, рассказал об адаптации своего клиента в новой команде.

«У Дмитрия всё отлично, он привыкает к новой команде, вливается в коллектив», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл за «Зенит» восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, после 18 туров РПЛ сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей. Ближайший 19-й тур состоится в начале марта.