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​Иван Игнатьев переходит в сербский клуб

29 Января 2024 • 14:41 Комментировать

Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в Сербии. Следующим клубом 25-летнего футболиста станет «Железничар Панчево».  

В ближайшее время Игнатьев подпишет с «Железничаром» трудовое соглашение, рассчитанное до завершения текущего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24. В настоящий момент россиянин проходит медицинское обследование для нового клуба.

Добавим, что «Железничар Панчево» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

В первой части сезона 2023/2024 Иван Игнатьев представлял «Сочи». В 18 матчах нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Иван Игнатьев трансферы футбола - зима 2024 Железничар Панчево ещё теги
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