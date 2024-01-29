​Иван Игнатьев переходит в сербский клуб

Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в Сербии. Следующим клубом 25-летнего футболиста станет «Железничар Панчево».

В ближайшее время Игнатьев подпишет с «Железничаром» трудовое соглашение, рассчитанное до завершения текущего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24. В настоящий момент россиянин проходит медицинское обследование для нового клуба.

Добавим, что «Железничар Панчево» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

В первой части сезона 2023/2024 Иван Игнатьев представлял «Сочи». В 18 матчах нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.