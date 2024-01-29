Дзюба пропустит часть сбора «Локомотива» - названа причина

Центрфорвард Артём Дзюба и вратарь Маринато Гилерме пропустят часть второго тренировочного сбора «Локомотива» по медицинским причинам. Игроки присоединятся к команде по ходу подготовительного процесса.

Первую половину нынешнего сезона «железнодорожники» завершили на четвертом месте в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на семь пунктов.

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» на выезде встретится с московским «Динамо». Дерби пройдет на «ВТБ Арене» в начале марта.

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