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«Факел» пополнился 19-летним футболистом из Второй лиги

29 Января 2024 • 14:00 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Российский нападающий Лука Багателия продолжит карьеру в «Факеле». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Отмечается, что 19-летний вингер перешёл на правах свободного агента. По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, контракт молодого футболиста с «Факелом» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Багателия защищал цвета «Динамо» из Ставрополя, которое выступает во Второй лиге. В составе этой команды российский вингер провёл 18 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Факел» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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