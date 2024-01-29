Сёмин оценил шансы Дзагоева стать хорошим тренером

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах экс-футболиста ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева в качестве тренера.

«Хорошо, что он сам решил становиться тренером. Решение пройти практику и в дальнейшем работать тренером - мне кажется, мы можем получить хорошего специалиста», - рассказал Сёмин в беседе с журналистом «Чемпионата».

Ранее стало известно, что Дзагоев собирается пройти стажировку в самарских «Крыльях Советов».

Алан объявил о завершении игровой карьеры в ноябре прошлого года. Последним клубом полузащитника была греческая «Ламия».