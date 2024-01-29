«Севилья» подтвердила интерес к нападающему «Зенита»

«Севилья» проявляет интерес к нападающему петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерре. Об этом рассказал координатор испанского клуба Эмилио де Диос.

«Матео - хороший игрок. Мы следим за ним, как и за всеми футболистами, которые хорошо выступают в Европе. Ничего более», - приводит слова представителя андалусийского клуба «Спорт-Экспресс».

Южноамериканский нападающий перешел в «Зенит» из «Сочи» в 2022 году. В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 22 матчах за «сине-бело-голубых». 26-летний центрфорвард записал на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.