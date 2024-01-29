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Угаров: «Не думаю, что Скопинцев перейдёт в «Зенит», зачем ему это?»

29 Января 2024 • 13:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе в петербургский клуб защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ищет нового игрока на позицию левого защитника и Скопинцев является одним из претендентов. При этом в «Динамо» не готовы расставаться с 26-летним футболистом менее чем за 10 миллионов евро.

«Я не думаю, что Скопинцев перейдёт в «Зенит». Зачем ему это, он в «Динамо» основной игрок. Уходить, чтобы тебе больше заплатили? Но мы же видели столько примеров, когда футболисты за этим переезжали в Петербург, но потом не играли, им приходилось уходить», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Скопинцев провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Денис Угаров Дмитрий Скопинцев ещё теги

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