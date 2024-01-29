Бывший форвард «Зенита» Панюков рассказал о поиске новой команды

Нападающий Андрей Панюков, который выступал за петербургский «Зенит», поведал о поиске нового клуба. В настоящий момент игрок является свободным агентом.

«Варианты продолжения карьеры есть, буду думать. Есть интерес, переговоры. В ближайшую неделю всё будет ясно. С клубами из Премьер-лиги пока только разговоры», - рассказал форвард в беседе с журналистом «Чемпионата».

Последним местом работы Панюкова был клуб «Нафтан», выступающий в чемпионате Беларуси. Нападающий покинул команду в январе 2024 года.

В России Андрей также поиграл за московское «Динамо», «Урал», «Химки» и другие команды.