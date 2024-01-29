Агент назвал причину, почему Карпов остался в «Уфе»

Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Вадима Карпова, высказался о продлении аренды игрока в «Уфе». Стороны приняли решение пролонгировать сделку до завершения текущего сезона.

«У Вадима были и другие варианты продолжения карьеры, но остался в «Уфе». Здесь Карпов твёрдый игрок основы. Второй круг чемпионата Вадим доиграет в «Уфе», а дальше будем смотреть», - приводит слова агента «Чемпионат».

Арендное соглашение между клубами не предусматривает права выкупа 21-летнего защитника. В нынешнем сезоне Карпов принял участие в восьми играх за уфимский коллектив, в которых не отметился голевыми действиями.