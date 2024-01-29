В «Оренбурге» дали комментарий по трансферу Веры

«Оренбург» не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Лукаса Веры. Об этом в беседе с журналистами сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«По Вере сейчас никаких разговоров нет. Все на нуле. Если ничего не поменяется, то он останется в команде работать по контракту», - передает слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Аргентинский хавбек выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Он принял участие в 48 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и 11 голевых передач.

Трудовой договор полузащитника рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает стоимость Веры в три миллиона евро.