Тренер «Крыльев Советов» Осинькин — о сборах команды: «На текущий момент всё по плану»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как проходит подготовка команды ко второй части сезона.

По словам специалиста, главной задачей на первом зимнем сборе было восстановление физических кондиций игроков.

«Пока рано говорить о состоянии команды. На текущий момент всё по плану. Основная работа по подготовке к чемпионату — на следующих сборах», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Напомним, после первой части текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков в 18 турах. Свой ближайший матч в рамках чемпионата России команда Осинькина проведёт в начале марта против «Ростова».