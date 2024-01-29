Кривцов сделал выбор между Акинфеевым и Сафоновым

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов сделал выбор между одноклубником Матвеем Сафоновым и вратарем московского ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Акинфеев или Сафонов? Сафонов. Сафонов или Агкацев? Агкацев», - сказал полузащитник на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов провел 18 матчей. 24-летний голкипер пропустил 12 мячей, а в восьми играх отстоял на ноль.

На счету Акинфеева 15 поединков в чемпионате страны. 37-летний вратарь пропустил 20 голов, а в пяти встречах сохранил свои владения в неприкосновенности.