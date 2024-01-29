«Зенит» принял решение по Кассьерре

В петербургском «Зените» определились с будущим колумбийского нападающего Матео Кассьерры. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

По сведениям журналиста, руководство действующего чемпиона России вступило в переговоры с южноамериканцем на предмет подписания нового контракта с повышением заработной платы. Кроме того, «сине-бело-голубые» хотят поднять клаузулу Кассьерры с 20 до 30 миллионов евро.

Матео является лучшим голеадором чемпионата России. 26-летний нападающий принял участие в 16 матчах Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и одну голевую передачу.