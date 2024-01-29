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Названа новая цель «Спартака» после трансфера Угальде

29 Января 2024 • 11:46 Комментировать

Московский «Спартак» продолжит работу на трансферном рынке после перехода нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

По сообщениям журналистов Metaratings.ru, новой целью «красно-белых» станет подписание полузащитника. Также отмечается, что москвичи не намерены подписывать игроков старше 26 лет.

Угальде станет первым зимним трансфером «красно-белых». Футболист подпишет со столичным клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на 4,5 года.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и находится на пятом месте в таблице. Матчи чемпионата страны возобновятся в начале марта.

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Спартак Москва трансферы футбола - зима 2024
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