Сако подписал контракт с «Ростовом»

Нассер Диалло, агент защитника «Арды» Умара Сако, сообщил, что 27-летний ивуариец перешёл в «Ростов».

По словам Диалло, Сако уже заключил контракт с южанами.

«Сако успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Ростовом», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Сако провёл в футболке болгарского клуба 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой первый матч во второй части сезона южане проведут в начале марта против «Крыльев Советов».