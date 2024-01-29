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Сако подписал контракт с «Ростовом»

29 Января 2024 • 11:36 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Нассер Диалло, агент защитника «Арды» Умара Сако, сообщил, что 27-летний ивуариец перешёл в «Ростов».

По словам Диалло, Сако уже заключил контракт с южанами.

«Сако успешно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Ростовом», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Сако провёл в футболке болгарского клуба 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и расположился на 10-м месте в турнирной таблице. Свой первый матч во второй части сезона южане проведут в начале марта против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов трансферы футбола - зима 2024 Умар Сако Нассер Диалло Арда ещё теги

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