Кривцов назвал лучшие качества Сперцяна

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов перечислил главные футбольные качества одноклубника Эдуарда Сперцяна.

«В чём Сперцян лучший? В штрафных, как бы это ни было банально. В дриблинге», - поведал полузащитник на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Сперцян – воспитанник академии краснодарского клуба. В текущем сезоне Эдуард провел 21 поединок, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сперцяна в 18 миллионов евро.