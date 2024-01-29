Дзагоева ждут в «Крыльях Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о том, что бывший полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарском клубе.

«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Дзагоев завершил игровую карьеру в ноябре прошлого года. Последним местом работы Алана была греческая «Ламия». В сезоне-2022/2023 бывший полузащитник выступал за казанский «Рубин».