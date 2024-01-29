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Агент Дивановича: «С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе «Ахмата»

29 Января 2024 • 11:24 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Флорин Биба, агент полузащитника «Ахмата» Заима Дивановича, рассказал о сроках восстановления своего клиента после операции на крестообразной связке колена.

«С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за команду из Грозного девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. За «Ахмат» черногорец выступает с января 2023 года.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой первый официальный матч в весенней части сезона грозненцы проведут 2 марта против «Урала».

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