Агент Гюнтера: «Корай может оказаться этой зимой в России»

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, выступающего сейчас за «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее Акан заявлял, что в настоящий момент сторона 29-летнего футболиста ведёт переговоры с «Локомотивом».

«Пока никакой конкретики нет, но могу сказать, что Гюнтер может оказаться этой зимой в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гюнтер провёл за «Фатих Карагюмрюк» одну игру, не сумев отметиться в ней результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.