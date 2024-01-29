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Агент Гюнтера: «Корай может оказаться этой зимой в России»

29 Января 2024 • 11:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Эрсин Акан, агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера, выступающего сейчас за «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды, высказался о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

Ранее Акан заявлял, что в настоящий момент сторона 29-летнего футболиста ведёт переговоры с «Локомотивом».

«Пока никакой конкретики нет, но могу сказать, что Гюнтер может оказаться этой зимой в России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гюнтер провёл за «Фатих Карагюмрюк» одну игру, не сумев отметиться в ней результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Эрсин Акан Корай Гюнтер Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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