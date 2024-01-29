Дзюба заявил о готовности сменить профессию

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о новом российском сериале «Золотое дно». Нападающий подчеркнул, что готов попробовать себя в роли актера во втором сезоне

«Посмотрел «Золотое дно», в целом зашло! Сериал про большие бабки и корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Если во втором сезоне нужен будет топовый актёр, зовите!» - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 35-летний бомбардир провел 16 матчей. Дзюба отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.