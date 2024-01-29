Кривцов назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе

Хавбек Никита Кривцов, который выступает в Премьер-лиге за «Краснодар», назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в Европе.

«Черников, Ахметов и Сафонов. Я? Себя не беру. Кто ещё из российских футболистов мог себя показать? Агкацев, Чалов, Смолов, Тюкавин, Гладышев», - рассказал полузащитник на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Кривцов является воспитанником академии краснодарского клуба. В текущем сезоне полузащитник сыграл 22 поединка и отметился двумя забитыми мячами.

После 18 туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 очками занимает первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла.