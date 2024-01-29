Осинькин: «Только рады прогрессу Салтыкова»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе 19-летнего полузащитника Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Напомним, Салтыков перешёл в московский клуб в начале текущего месяца, однако он продолжит выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона.

«Только рады прогрессу Салтыкова. Он уже заключил соглашение с «Локомотивом», но второй отрезок сезона отыграет у нас в аренде. Молодой, амбициозный парень. В его отношении к делу вообще ничего не изменилось! Прекрасно работает», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 21 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.