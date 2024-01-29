«Ростов» близок к покупке защитника молодёжной сборной Египта

«Ростов» близок к подписанию контракта с защитником египетского клуба «Исмаили» Эядом Эль-Аскалани.

По информации Sport24, трансфер 19-летнего футболиста оценивается в 400 тысяч долларов (примерно 368,7 тысяч евро). При этом портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Египта лишь в 25 тысяч евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Египта Эль-Аскалани провёл девять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Первым соперником южан по весенней части сезона станут «Крылья Советов».