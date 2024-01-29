Осинькин высказался о будущем в «Крыльях Советов»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с представителями СМИ высказался касательно своего будущего в клубе.

«Скажу лишь то, что мой контракт с «Крыльями» не до лета этого года. Смена обстановки? Мне часто задают этот вопрос. Сейчас я тренер «Крыльев». У нас очень много работы», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Осинькина отстают от идущего пятым столичного «Спартака» на одно очко.