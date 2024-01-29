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«Уфа» продлила аренду игрока ЦСКА до конца сезона официально

29 Января 2024 • 09:14 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов, который выступает на правах аренды за «Уфу», останется в коллективе из Башкортостана до завершения нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стоит отметить, что арендное соглашение между сторонами не предусматривает права выкупа 21-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Карпов принял участие в восьми матчах за уфимскую команду, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

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