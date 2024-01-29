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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Крылья Советов» хотят замахнуться на что-то серьёзное»

29 Января 2024 • 09:11 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об итогах первой части текущего розыгрыша чемпионата России для его команды.

Напомним, после 18 туров РПЛ самарская команда расположилась на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. По словам Осинькина, в нынешнем сезоне «Крылья Советов» хотят замахнуться на что-то серьёзное и не готовы довольствоваться лишь сохранением прописки в Премьер-лиге.

«Да, в среднем 33 очка — гарантия сохранения прописки в РПЛ. Правда, в прошлом сезоне мы избежали стыков, набрав 32 очка. Сейчас мы настраиваем ребят биться за каждое очко! Тогда, наверное, сможем замахнуться на что-то серьёзное», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Соперником «Крыльев Советов» по 19-му туру станет «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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