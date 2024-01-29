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Осинькин ответил, перейдёт ли Гарре в «Краснодар»

29 Января 2024 • 09:05 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий по поводу возможного перехода полузащитника Бенхамина Гарре в другой клуб. Интерес к игроку проявляет «Краснодар».

«Гарре и «Краснодар»? У меня нет никакой не только официальной, но даже внутренней информации. Сейчас он просто игрок футбольного клуба «Крылья Советов», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний аргентинский полузащитник провел 15 поединков за самарскую команду. Хавбек записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи.

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Крылья Советов Краснодар Игорь Осинькин Бенхамин Гарре ещё теги
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