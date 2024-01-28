Агент Квилитая рассказал, почему форвард отказался переходить в «Сочи»

Агент нападающего кипрского АПОЭЛа Георгия Квилитая Ираклий Лилуашвили рассказал, почему его клиент принял решение не переходить в «Сочи».

Агент отметил, что его партнёр действительно получил предложение от российской команды.

«Мы отказались, потому что есть другие хорошие варианты — это основная причина. Ждем окончания контракта», - приводит слова Лилуашвили «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что аутсайдер Российской премьер-лиги предложил игроку зарплату в размере 700 тысяч евро за год, однако он принял решение отказаться от него, так как не хочет выступать в России.