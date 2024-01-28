Валерий Овчинников — о чемпионской гонке: «Будет драка между «Зенитом» и «Краснодаром»

Известный тренер Валерий Овчинников поделился комментарием о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Будет драка между «Зенитом» и «Краснодаром». Я также уверен, что и московские команды будут стараться обыграть «Зенит». Другой вопрос, получится ли у них это», — приводит слова Овчинникова Betonmobile.

Как отметил эксперт, «Зенит» почувствовал, что может лишиться чемпионства, поэтому очень активно закупается в текущее трансферное окно.

Напомним, по итогам 18 сыгранных туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который опережает идущий на второй позиции «Зенит» на два очка.