Хлестов: Мозеса нужно продавать

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался об информации, что столичный клуб готов расстаться с полузащитником Виктором Мозесом уже в это трансферное окно.

Эксперт отметил, что нигерийца нужно продавать, к тому же у него через полгода заканчивается контракт, поэтому ему будет тяжело оставшееся время, а его выступления могут превратиться в доигрывания.

П«оэтому, если вопрос ставится таким образом, когда именно отпускать Мозеса, то лучше это сделать сейчас», - приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.