Шмаров: «Очевидно, что Мозеса нужно продавать»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров считает, что «красно-белым» необходимо избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что столичный клуб ищет новый клуб для нигерийца.

«Очевидно, что его нужно продавать. Других мнений быть не может. Человек сидит в запасе, а летом его контракт истекает», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, лучше сейчас выручить за Мозеса какие-то деньги, чем полгода просто так платить ему зарплату, а летом он уйдет бесплатно.

В сезоне-2023/24 на счету Мозеса 13 выходов на поле, один забитый мяч и одна результативная передача. Действующий трудовой договор 33-летнего игрока со «Спартаком» истекает предстоящим летом.