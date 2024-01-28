​Клаудиньо оценил матч против «Аль-Фатеха»

В воскресенье «Зенит» сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (1:1) в последнем матче первого сбора. Автором единственного гола в составе питерской команды стал Клаудиньо. После игры бразилец дал комментарий.

«Думаю, мы хорошо сегодня действовали. Во многих компонентах нам нужно улучшать свою игру, но мы провели очень хороший спарринг и в физическом плане, в первую очередь, потому что часть игроков провела полный матч на поле», - слова Клаудиньо приведены на сайте «Зенита».

Клаудиньо добавил, что игроки «Зенита» до последнего старались победить и создавали моменты, но сделать этого не удалось. Бразилец отметил, что проблемы в таком результате нет, ведь речь идёт о подготовительных сборах.

Впереди у «Зенита» несколько выходных, а дальше – второй сбор в Катаре.