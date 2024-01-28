Первый тренер Чалова — о свадьбе форварда: «Это должно пойти только на пользу»

Первый тренер нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова Павел Коваль высказался о свадьбе своего воспитанника.

Специалист поздравил форварда со слушившимся событием, и считает, что у него как раз подходящий возраст (Прим. - 25 лет).

«В спортивном плане мотивации точно должно стать больше. Так всегда бывает, если любишь человека. Конечно, это должно пойти только на пользу», - приводит слова Коваля «Чемпионат».

Контракт Чалова со столичным клубом рассчитан до конца 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.