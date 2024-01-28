​Колосков: «Чтобы был зрелищный чемпионат, нужно играть в хорошую погоду»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, поделился своими мыслями о том, за счёт чего чемпионат России может быть зрелищным.

«Чтобы был зрелищный чемпионат, нужно играть в хорошую погоду. Когда футболисты играют по щиколотку в снегу, грязи, какое бы мастерство не было, зрелища не будет. Болельщикам тоже неприятно сидеть в такую погоду», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Колосков добавил, что именно о матчах в хорошую погоду нужно думать, а не о смене формата Российской премьер-лиги.

Напомним, что на стыке осени и зимы в чемпионате России несколько матчей прошли при плохой погоде. После этого начались разговоры о возможном возвращении системы «весна-осень».