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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков: «Чтобы был зрелищный чемпионат, нужно играть в хорошую погоду»

28 Января 2024 • 20:10 Комментировать

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, поделился своими мыслями о том, за счёт чего чемпионат России может быть зрелищным.

«Чтобы был зрелищный чемпионат, нужно играть в хорошую погоду. Когда футболисты играют по щиколотку в снегу, грязи, какое бы мастерство не было, зрелища не будет. Болельщикам тоже неприятно сидеть в такую погоду», - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Колосков добавил, что именно о матчах в хорошую погоду нужно думать, а не о смене формата Российской премьер-лиги.

Напомним, что на стыке осени и зимы в чемпионате России несколько матчей прошли при плохой погоде. После этого начались разговоры о возможном возвращении системы «весна-осень».

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Вячеслав Колосков РПЛ
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