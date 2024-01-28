В агентстве Alfa Management, которое представляет услуги нападающего питерского «Зенита» Матео Кассьерры, не стали комментировать будущее футболиста.

«Мы не комментируем информацию о переговорах по Кассьерре», - заявили в агентстве.

Ранее сообщалось, что агент футболиста находился в Саудовской Аравии для переговоров с местными командами.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в ближайшее время клубы из Саудовской Аравии предпримут ещё одну попытку приобрести форварда, однако «Зенит» не планирует, как минимум, до лета расставаться с лучшим бомбардиром чемпионата России нынешнего сезона.