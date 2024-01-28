Гладилин: «Если Угальде провалится, то в этом будут виноваты Абаскаль и Амарал»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

«Я не понимаю, почему сейчас берут форварда за такие деньги. Это очень рискованно. Если Угальде провалится, то в этом будут виноваты Абаскаль и Амарал», — заявил Гладилин порталу «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что 21-летний нападающий из Коста-Рики уже прибыл в столицу России, где должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом. После этого Угальде должен присоединиться к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», трансфер Угальде обойдется «Спартаку» в 12 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.