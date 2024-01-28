Гладилин: «Мозеса точно нужно продавать»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что столичный клуб ищет варианты трудоустройства для нигерийского футболиста.

«Да, его точно нужно продавать. А зачем он нужен? Виктор сейчас не проходит в состав и получает приличную зарплату. Какой смысл держать его на лавке еще полгода?» — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что если есть возможность заработать какую-то сумму на продаже Мозеса, то этим нужно воспользоваться.

В текущей кампании 33-летний игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и оформил один ассист.