В начале февраля руководство московского «Спартака» планирует обсудить с защитником Георгием Джикией возможное продление контракта.

Как сообщает «РБ Спорт», у гендиректора «Спартака» Олега Малышева запланирована встреча с агентом Вадимом Шпинёвым, который представляет интересы игрока сборной России.

Контракт 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

После прихода Срджана Бабича Джикия стал реже попадать в стартовый состав. В текущем сезоне он принял участие лишь в девяти играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.