Нападающий кипрского АПОЭЛа Георгий Квилитая отказался от перехода в футбольный клуб «Сочи», об этом сообщает Geo Team, который специализируется на инсайдах про грузинских игроков.

Отмечается, что сочинский клуб предложил 30-летнему футболисту зарплату в размере 700 тысяч евро за один сезон, но он принял решение отказаться от перехода, так как не хочет играть в России.

Контракт Квилитая с кипрской командой рассчитан до 31 мая этого года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,7 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.