Кузьмичёв выступил против потолка зарплат в «Локомотиве»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв, работавший в «Локомотиве», поделился мнением о потолке зарплат в стане «железнодорожников».

Ранее в СМИ сообщалось, что «красно-зеленые» платят большинству игроков не более 10 миллионов рублей в месяц, однако есть несколько исключений.

«Если команда борется за высокие места, то надо приглашать лучших игроков. Лучшим ты сказать не можешь, что мы тебя хотим, но у нас есть ограничения. Тогда он скажет, спасибо, но пойдет туда, где этих ограничений нет», — приводит слова Кузьмичёва Legalbet.

По мнению специалиста, если в стане «железнодорожников» будут соблюдать подобный потолок зарплат, то от этого могут пострадать результаты команды.

Первую часть сезона подопечные Михаила Галактионова завершили на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 31 балл в 18 матчах.