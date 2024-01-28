​Семак рассказал о ближайших планах «Зенита»

«Зенит» завершил первый учебно-тренировочный сбор. В последнем товарищеском матче команда Сергея Семак сыграла вничью с «Аль-Фатехом» - 1:1. После игры рулевой «сине-бело-голубых» раскрыл ближайшие планы команды.

«Три дня выходных, а дальше – перелёт в Доху и продолжение работы там», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Отставание питерцев от «Краснодара» измеряются двумя зачётными баллами.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле.