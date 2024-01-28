Булыкин: Дзюба уже в возрасте, нужно искать ему замену

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере форварда «Тулузы» Саида Хамулича на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Эксперт отметил, что Артём Дзюба уже в возрасте, поэтому ему нужно искать замену, к тому же всегда могут быть травмы.

«Габаритные нападающие, как и тот же Хамулич, всегда в цене. Учитывая возраст Дзюбы, «Локомотив» поступает логично, ища футболиста такого же плана», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний боснийский нападающий нынешний сезон проводит в нидерландском «Витессе». Его соглашение с «Тулузой» рассчитано до лета 2027 года.